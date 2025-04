NBA chega ao momento de definição nos play-in e playoffs; saiba onde assistir

A- A+

A NBA finalmente chegou à sua fase mais decisiva. Após 82 partidas, foram definidas as dez melhores equipes de cada conferência e que ainda sonham com o posto de campeão. Contudo, nesta terça-feira (15), ainda teremos o play-in, ou repescagem, que eliminará dois times de cada lado.

Pelo lado Leste, Orlando Magic (7º) e Atlanta Hawks (8º) se enfrentam às 20h30 desta terça, na Flórida. Quem vencer neste confronto tem um lugar reservado na melhor de sete jogos dos playoffs, contra o Boston Celtics (2º), os atuais campeões.

Por outro lado, quem perder terá uma segunda oportunidade, ao enfrentar o vencedor de Chicago Bulls (9º) e Miami Heat (10º), que se enfrentam na quarta-feira (16). Esse último classificado terá que enfrentar o Cleveland Cavaliers (1º), melhor time da conferência.

Já no Oeste, Golden State Warriors (7º) e Memphis Grizzlies (8º) batalham por um posto direto nos playoffs, nesta terça, mas a partir das 23h, na Califórnia. O vencedor encara o Houston Rockets (2º).

Quem perder terá que enfrentar o vencedor de Sacramento Kings (9º) e Dallas Mavericks (10º), que se enfrentam na quarta. Esse último classificado terá que enfrentar o Oklahoma City Thunder (1º), melhor equipe da conferência.

Definidos

Por outro lado, quatro confrontos já está certos no playoffs da NBA. No Leste, Indiana Pacers x Milwaukee Bucks e New York Knicks x Detroit Pistons já treinam pensando na melhor de sete. No Oeste, Denver Nuggets x Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves também já conhecem seus adversários.

NBA Play-in: saiba onde assistir

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Horário: 20h30

Transmissão: Amazon Prime

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies

Horário: 23h

Transmissão: Amazon Prime



Veja também