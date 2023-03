NBA: polícia americana abre investigação após Ja Morant aparecer em vídeo segurando arma

A- A+

A polícia de Glendale, no estado americano do Colorado, confirmou nesta segunda-feira (6) que está investigando o vídeo em que Ja Morant aparece exibindo uma arma em uma boate, motivo pelo qual o armador foi suspenso pelo Memphis Grizzlies, da NBA, por tempo indeterminado.

"Confirmamos que o incidente ocorreu em um bar de Glendale e estamos investigando o assunto", disse a polícia, antes de enfatizar que não comentaria sobre "as investigações em andamento".

No estado do Colorado não é ilegal portar arma de fogo, mas é ilegal portar sob a influência de álcool. O vídeo, no qual Morant pode ser visto exibindo o que parece ser uma arma, foi postado no Instagram Live no início do sábado e rapidamente se tornou viral nas redes sociais.



O armador, um dos grandes jovens talentos da liga, foi posteriormente suspenso por pelo menos dois jogos pelos Grizzlies, enquanto a NBA também abriu uma investigação sobre o assunto.

Morant, que tem média de 27,1 pontos por jogo aos 23 anos, pediu desculpas pelo incidente, dizendo que levará "um tempo para obter ajuda e trabalhar para aprender maneiras melhores de lidar com o estresse e meu bem-estar geral". O armador, que começou sua suspensão no jogo de domingo contra o Los Angeles Clippers, recebeu apoio público de seus companheiros para este processo, que pode durar além da suspensão do segundo jogo de terça-feira contra o Lakers.



"Este será um processo de cura", disse o técnico Taylor Jenkins. "Não é uma situação que depende do tempo. O foco agora é Ja assumir a responsabilidade de obter a ajuda de que precisa para estar em uma posição melhor, no geral, e abraçar a responsabilidade e as expectativas como membro desta equipe.”

