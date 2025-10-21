A- A+

NBA NBA: veja o raio-x da temporada que começa nesta terça-feira (21) Detentor da taça, City Thunder tenta quebrar tabu de sete anos sem bicampeões seguidos, mas terá Nuggets e Rockets reforçados como rivais no Oeste; Leste vive "vácuo de poder"

Desde o último capítulo da dinastia do Golden State Warriors, em 2018, a NBA não sabe o que é ter um bicampeão. Quebrar essa escrita é o desafio do Oklahoma City Thunder, que conquistou seu primeiro título na atual encarnação da franquia.

O atual campeão, como é tradicional, faz o jogo de abertura da nova temporada nesta terça-feira (21), às 20h30, contra o Houston Rockets (o Prime Video transmite). Ainda esta noite, o Los Angeles Lakers recebe, às 23h, o Golden State Warriors no duelo californiano (ESPN e Disney+ transmitem).

O duelo de subida do banner do título e entrega dos anéis de campeões já oferece uma das histórias mais interessantes da temporada. Intacto na offseason, com pilares como o MVP Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Willians e Chet Holmgren, o Thunder reencontrará Kevin Durant, jogador com muita história na franquia, e que fará sua estreia oficial com a camisa os Rockets.

Aos 37 anos, o ala é um dos maiores jogadores da história da liga e segue em altíssimo nível: vem de temporada de médias de 26,6 pontos, 6 rebotes e 4,2 assistências pelo Phoenix Suns.

Em Houston, ele reforça um time muito competitivo desde a temporada passada, que acabou eliminado cedo nos playoffs. Nesta, está sem Fred VanVleet, que se recupera de rompimento de ligamento no joelho direito. Por outro lado, o jovem ala-pivô Alperen Sengun vem de um Eurobasket incrível, com médias de 21.6 pontos e 10,1 rebotes por jogo. Foi vice-campeão com a Turquia.

Outra força que emerge da Conferência Oeste é o Denver Nuggets. Campeões em 2023, Nikola Jokic e companhia deram muito trabalho ao Thunder nos playoffs: levaram a semifinal de conferência ao jogo 7. Agora, Jokic tem em Valanciunas um reserva à altura, e seu elenco de apoio cresceu em quantidade e qualidade, com nomes como Bruce Brown, Tim Hardaway Jr. e Cameron Johnson.

"Eu amo o Shai. Um cara canadense que conseguiu o que ele conseguiu, o trabalho de pés incrível, a habilidade. É um dos melhores jogadores no um contra um que eu já vi. Nikola Jokic é um dos melhores da história do jogo. Seu QI de basquete, sua habilidade, tudo aquilo. Esses estão no topo da minha lista, mas há outros grandes jogadores, a liga é divertida e profunda", comentou o ex-armador e agora comentarista Steve Nash, em evento de abertura da temporada do Prime Video, em Los Angeles, na última semana.

Leste com vácuo de poder

A grande questão aberta é a força que vai assumir a liderança da Conferência Leste. Sem Haliburton, forada temporada por lesão, o vice-campeão Indiana Pacers não inspira favoritismo.

O Cleveland Cavaliers, que reforçou seu perímetro defensivo com Lonzo Ball, é um dos candidatos, assim como um Milwaukee Bucks, que tem o grego Giannis Antetokounmpo sempre em altíssimo nível e adicionou Myles Turner para atuar ao seu lado. Terão como rival o também forte New York Knicks, finalista do Leste na temporada passada.

