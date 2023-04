A- A+

BASQUETE NBA: Rudy Gobert dá soco em companheiro de time; veja vídeo Pivô do Minnesota Timberwolves agrediu o companheiro Kyle Anderson

O jogo entre Minnesota Timberwolves e New Orleans Pelicans, pela última rodada da temporada regular da NBA, ficou marcado por uma confusão entre dois jogadores do mesmo time. Após uma discussão durante um pedido de tempo, Rudy Gobert agrediu Kyle Anderson com um soco.

Gobert foi retirado da partida pelos Timberwolves. O time de Minnesota acabou vencendo o New Orleans Pelicans por 113 a 108 e ficando com a oitava posição na Conferência Oeste.









Se classificou para o play in, e vai enfrentar o Los Angeles Lakers na terça-feira (11), em jogo único, em Los Angeles. Quem vencer enfrenta o Memphis Grizzlies nos playoffs. O perdedor tem ainda uma nova chance, contra o vencedor do play in entre o nono e décimo colocados, Pelicans e Oklahoma City Thunder.



Esta não foi a primeira polêmica de Gobert na NBA. Em 2020, quando a liga começava a tomar medidas contra a pandemia de coronavírus, o jogador, então no Utah Jazz, minimizou a doença e tocou em todos os microfones da imprensa dispostos em uma mesa para uma entrevista coletiva. Dois dias depois, ele testou positivo para Covid-19.

