NBA: saiba onde assistir os jogos da noite desta quarta-feira (22)

A temporada regular da NBA já se aproxima do final e alguns times estão com lugares assegurados na próxima fase da competição. Nesta quarta-feira (22), duas partidas importantes na corrida por vagas nos playoffs terão transmissões para o Brasil. No primeiro horário, às 20h30, o Dallas Mavericks, de Luka Dondic recebe o Golden State Warriors, atual campeão da liga. Em seguida, o Los Angeles Lakers enfrentam o Phoenix Suns, a partir das 23h. Ambas as partidas serão transmitidas pela ESPN2.

- Dallas Mavericks x Golden State Warriors -

Em duelo valendo uma vaga direta para os playoffs, os Mavs (7º) recebem os Warriors (6º) na American Airlines Arena, em Dallas. No atual momento, Golden State está indo direto para a pós-temporada, enquanto que os Mavericks precisariam ir disputar uma vaga no play-in. Relembrando que os seis primeiros avançam para os playoffs, e do sétimo ao décimo disputam as duas vagas restantes.

A partida também reserva o confronto de dois dos melhores armadores do basquete internacional, Luka Doncic pelo lado dos Mavs e Stephen Curry pelo Warriors. Doncic é o segundo maior pontuador da temporada, com uma média de 33 pontos por jogo. Com uma temporada muito marcada por lesões, Curry busca se recuperar. No último jogo do time contra o Houston Rockets, na segunda-feira (20), o atleta marcou 30 pontos na vitória por 121x 108.

- Los Angeles Lakers x Phoenix Suns -

Ainda sem poder contar com Lebron James, com uma lesão no pé, os Lakers (11º) estão disputando partida a partida contra o Utah Jazz (10º) pela última vaga no play-in. Apesar da ausência de James, a equipe de Los Angeles vive bom momento e estão contando com as boas atuações recentes de Austin Reaves. Por outro lado, Phoenix (4º) por mais que esteja em uma boa colocação, não é momento de baixar a guarda. Não podendo contar com Kevin Durant lesionado, Devin Booker assumiu o protagonismo na última partida contra o OKC Thunder e anotou 46 pontos, na derrota do último domingo (19).

