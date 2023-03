NBA: saiba onde assistir os jogos da noite desta quinta-feira (23)

A- A+

Com a temporada regular se aproximando do fim, as disputas para as últimas vagas dos playoffs da NBA estão se acirrando e cada vitória conta muito neste momento. Nesta quinta-feira (23), duas partidas serão transmitidas pela Amazon Prime para o Brasil. A jovem equipe do Orlando Magic recebe o forte New York Knicks a partir das 20h. Na sequência, Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder fazem um dos confrontos mais aguardados da noite, a partir das 23h30.

Orlando Magic x New York Knicks

Longe das posições que levam para a próxima fase da NBA, o Orlando Magic (13º) recebe um dos melhores times da conferência leste nesta temporada, o New York Knicks (5º). A tradicional equipe de Nova York está muito perto de confirmar vaga entre os seis primeiros times e de voltar aos playoffs após um ano ausente na pós-temporada.

A partida reserva o confronto entre o jovem ala ítalo-americano, Paolo Banchero e o experiente ala Julius Randle. Cotado para ser o novato do ano, Banchero vem com uma média de 20 pontos por partida e é o líder da equipe neste quesito. Por outro lado, Julius Randle juntamente com Jalen Brunson alçaram os Knicks em um alto patamar. Randle vem com uma média 25 pontos e dez rebotes por partida, enquanto Brunson anota na casa de 24 pontos e seis assistências por jogo.

Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder

Já na segunda partida da noite, um confronto que poderá ser visto nos playoffs. Esse será a segunda partida seguida entre as equipes, que jogaram na última terça-feira (21), em Los Angeles e o placar ficou em 101 x 100 para os Thunders, muito equilíbrio entre os times.

Clippers (5º) e Thunder (7º) são equipes muito distintas no quesito de formação de equipe. Enquanto o time de Los Angeles contam com nomes experientes como de Kahwi Leonard, Paul George, Russel Westbrook e Marcus Morris, a força de Oklahoma vem da juventude de Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey e Jalen Williams. Sem contar a segunda escolha do último draft, Chet Holmgren, que não pôde estrear nessa temporada devido uma séria lesão. Quem também está contundido é Paul George. No último jogo, o atleta sofreu um estiramento no joelho direito e deve retornar somente nos playoffs.

Onde assistir: Amazon Prime

Horários: Orlando Magic x New York Knicks - 20h

Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder - 23h30

