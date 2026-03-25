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BASQUETE NBA: sindicato de jogadores é contra regra dos 65 jogos para prêmios individuais; entenda Lesão de Cunningham coloca sistema de premiações em xeque

A lesão pulmonar de Cade Cunningham reacendeu uma das maiores controvérsias recentes da NBA. O armador do Detroit Pistons, que faz a melhor temporada da carreira, pode ficar fora da disputa por prêmios individuais — incluindo vagas no All-NBA e até na corrida ao MVP — por não atingir o mínimo de 65 jogos exigido pela liga.

Com 61 partidas disputadas — e apenas 60 válidas dentro do critério oficial —, Cunningham depende de um retorno rápido após o pneumotórax para alcançar o limite. Caso contrário, mesmo com números de elite, ficará automaticamente fora da votação.

A NBPA, sindicato dos jogadores, criticou publicamente a norma pela primeira vez desde sua implementação no acordo coletivo.

Em comunicado, a entidade classificou o caso como “um exemplo claro” da necessidade de revisão da regra, que foi criada para combater o chamado load management — prática de descanso estratégico de atletas ao longo da temporada.

— A liga deveria recompensar a excelência, não impor limites rígidos que ignoram o contexto — afirmou um porta-voz.

O agente do jogador também se posicionou, argumentando que uma lesão legítima não deveria impedir o reconhecimento de uma temporada de alto nível.

Efeito cascata

Cunningham não é caso isolado. A regra dos 65 jogos já impacta diretamente outros nomes de peso da liga.

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Por outro lado, nomes como Shai Gilgeous-Alexander e Luka Doncic ainda têm margem para cumprir o requisito. A exigência mínima foi introduzida para garantir que estrelas atuem com maior frequência — especialmente em jogos fora de casa, onde torcedores pagam ingressos elevados para vê-las.

Apesar da intenção, jogadores e agentes apontam que a regra não diferencia descanso estratégico de lesões reais, criando distorções no reconhecimento de desempenho.

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