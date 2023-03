NBA suspende Ja Morant por oito partidas após vídeo em que exibe arma em boate

A- A+

O astro Ja Morant foi punido com uma suspensão de oito jogos sem remuneração nesta quarta-feira (15) depois de aparecer em um vídeo mostrando uma arma, e poderá retornar às quadras a partir de 20 de março, informou a NBA.

A suspensão do astro do Memphis Grizzlies abrange os cinco jogos em que esteve afastado do time por decisão da franquia, além de outros três agendados para o restante desta semana.

O armador All-Star está autorizado a voltar às quadras na segunda-feira (20) contra o Dallas Mavericks, embora, segundo a ESPN, seu retorno possa demorar um pouco mais enquanto ele recupera a forma física.

Morant foi afastado no dia 4 de março pelos Grizzlies, segundo colocado na Conferência Oeste, depois que um vídeo do jogador gravando a si mesmo em uma boate de Glendale (Colorado) exibindo uma pistola foi amplamente compartilhado nas redes sociais.

"A conduta de Ja foi irresponsável, imprudente e potencialmente muito perigosa", disse o comissário da NBA, Adam Silver, em um comunicado. "Também tem sérias consequências, devido a sua grande influência e seguidores, especialmente entre os jovens fãs que o admiram".

Morant "expressou sincero arrependimento e remorso por seu comportamento", disse Silver, que se encontrou com o jogador nesta quarta-feira nos escritórios da liga em Nova York.

