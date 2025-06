NBA volta a ser decidida em jogo 7 depois de nove anos; relembre a última vez

A- A+

A grande atuação e vitória do Indiana Pacers por 108 a 91 sobre o Oklahoma City Thunder, pelo jogo 6 das finais da NBA, levará a decisão da liga novamente a uma sétima partida, algo que não acontecia há nove anos. As equipes voltam a se enfrentar de forma derradeira, às 21h, no Paycom Center, em Oklahoma.

A última decisão que foi ao jogo 7 foi no histórico duelo entre Golden State Warriors e o Cleveland Cavaliers. Curry e companhia chegaram a abrir 3 a 1 na série, mas sofreram o empate e viram os Cavs de LeBron James fazerem 93 a 89 em plena Oracle Arena, antiga casa do time californiano.



De lá para cá, os campeões fecharam em menos jogos:

2017 - Golden State Warriors 4x1 Cleveland Cavaliers

2018 - Golden State Warriors 4x0 Cleveland Cavaliers

2019 - Golden State Warriors 2x4 Toronto Raptors

2020 - Los Angeles Lakers 4x2 Miami Heat

2021 - Phoenix Suns 2x4 Milwaukee Bucks

2022 - Golden State Warriors 4x2 Boston Celtics

2023 - Denver Nuggets 4x1 Miami Heat

2024 - Dallas Mavericks 1x4 Boston Celtics

Será o 20º jogo 7 na história das decisões da liga. O primeiro foi em 1951, num duelo entre o Rochester Royals (hoje, Sacramento Kings) e o New York Knicks, vencido pelos Royals (79 a 75).

Veja também