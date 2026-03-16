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BASQUETE NBA votará expansão com novas equipes em Las Vegas e Seattle Liga avalia aumentar para 32 franquias; novos times poderiam estrear em 2028

A NBA realizará ainda neste mês uma votação para avaliar a possibilidade de expansão da liga com a criação de novas franquias nas cidades de Las Vegas e Seattle.

Segundo o jornalista Shams Charania, o conselho de governadores da liga discutirá a proposta durante reuniões marcadas para os dias 24 e 25 de março. A votação definirá se a NBA deve avançar com estudos formais para aumentar o número de equipes de 30 para 32. Caso o plano seja aprovado, a expectativa é que as duas novas franquias iniciem suas atividades na temporada 2028-29.

As propostas para a criação das equipes podem alcançar cerca de US$ 10 bilhões cada. Se confirmadas, as novas franquias já entrariam entre as maiores geradoras de receita da liga.

Uma eventual aprovação nesta primeira votação permitiria que a NBA avançasse para a fase de licitação e negociações formais com interessados em operar as novas equipes. Depois disso, uma segunda votação será necessária para oficializar a expansão — processo que exige o apoio de pelo menos 23 dos 30 governadores da liga.

A possibilidade de expansão da NBA vem sendo discutida há anos. Seattle é considerada uma das principais candidatas por ter sido sede do Seattle SuperSonics, equipe que deixou a cidade em 2008 após se mudar para Oklahoma City.

Já Las Vegas vem se consolidando como um novo polo esportivo nos Estados Unidos, com equipes em diferentes ligas e grande infraestrutura para eventos.

O comissário da NBA, Adam Silver, já havia indicado em dezembro que ambas as cidades estavam entre as favoritas para receber novas franquias.

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