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BASQUETE NBA: Wembanyama escapa de punição por cotovelada e está liberado para jogo 5 nos playoffs Pivô francês acabou ejetado da derrota do San Antonio Spurs para o Minnesota Timberwolves, no domingo

Ejetado na derrota do San Antonio Spurs por 114 a 109 para o Minnesota Timberwolves, no domingo, após acertar uma cotovelada em Naz Reid, o pivô Victor Wembanyama escapou de uma suspensão. O jovem astro dos Spurs será liberado para disputar o jogo 5 da série de playoffs da NBA diante dos Wolves, que vale uma vaga na final da Conferência Oeste.

A informação é do jornalista Shams Charania, insider da liga. Wemby não receberá suspensão nem multa pelo lance violento, que o tirou da partida ainda no segundo quarto, após revisão em vídeo da arbitragem, que determinou falta flagrante 2.

Com a vitória em casa, os Wolves empataram a série em 2 a 2. O próximo jogo, em San Antonio, acontece nesta quinta-feira, às 21h.

Foi a primeira expulsão da carreira do francês de 22 anos. Após a partida, o técnico dos Spurs, Mitch Johnson, criticou os critérios da arbitragem em relação à marcação sobre o francês:

- Estamos chegando num ponto em que as pessoas que devem controlar e proteger a fisicalidade do jogo não fazem isso, então em algum momento ele vai ter que se proteger sozinho. Temos pedido isso a ele há algum tempo. Está tudo bem com o Naz Reid e a expulsão foi merecida, mas em termos de plano de jogo, a fisicalidade que todos os times que enfrentamos desde que o garoto entrou na liga tentam impor sobre ele e a falta de proteção (da arbitragem) é decepcionante.

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