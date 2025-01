Shai Gilgeous-Alexander brilha, Thunder vence Blazers e garante melhor campanha da NBA

A- A+

Em jogo único realizado na noite deste domingo pela NBA, o Oklahoma City Thunder derrotou o Portland Trail Blazers por 118 a 108 em confronto que teve como destaque o armador Shai Gilgeous-Alexander, que anotou 35 pontos e comandou a sua equipe em quadra para obter o resultado positivo.



O triunfo foi marcado por dois aspectos: a reabilitação do revés sofrido em seu último duelo para o Dallas Mavericks e a consolidação da melhor campanha dentro da competição. O Thunder ultrapassou o Cleveland Cavaliers na classificação geral e engatou uma série de sete triunfos nas últimas nove partidas. No geral, são 37 vitórias em 45 compromissos.



O astro canadense Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha do embate e mostrou estar com a mão calibrada. Ele assinalou 35 pontos, pegou cinco rebotes e ainda contribuiu com uma assistência.

gets the bucket and pic.twitter.com/jn0R68lJHv — OKC THUNDER (@okcthunder) January 27, 2025

Jalen Williams acrescentou 24 pontos e oito assistências, e Isaiah Hartenstein fez 14 pontos e 11 rebotes para ajudar o Thunder a se recuperar de uma derrota em casa para o Dallas na quinta-feira à noite.



Já o Portland teve interrompida uma de suas melhores sequências na campanha: quatro vitórias seguidas. Deni Avidja foi o destaque do time anfitrião ao fazer 28 pontos, dar oito assistências e conseguir oito rebotes.





A partida contou com um início intenso dos Blazers que chegaram a abrir dez pontos (14 a 4). O Oklahoma conseguiu se acertar em quadra, equilibrou as ações e conseguiu terminar o primeiro quarto empatado em 27 pontos.



No segundo e terceiro quartos, os visitantes dominaram o jogo e conseguiram abrir frente com uma partida mais sólida e velocidade nas transições da defesa para o ataque. Shai liderou a equipe, que foi para o último quarto com 93 a 78.



Os últimos 12 minutos, no entanto, reservaram surpresas. O Portland reduziu a diferença no placar para apenas cinco pontos e deu dinâmica ao confronto. No entanto, Uma cesta de três de Jalen Williams esfriou a reação dos mandantes e o Oklahoma conseguiu uma importante vitória.



O resultado deixa o Oklahoma com o primeiro lugar na Conferência Oeste. Já o Portland aparece apenas na 13ª colocação, também pela Conferência Oeste, à frente apenas dos rivais New Orleans Pelicans e Utah Jazz.



Confira os resultados da noite deste domingo:

Portland Trail Blazers 108 x 118 Oklahoma City Thunder



Acompanhe os jogos desta segunda (27):

Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Boston Celtics x Houston Rockets

Brooklyn Nets x Sacramento Kings

Miami Heat x Orlando Magic

New York Knicks x Memphis Grizzlies

Toronto Raptors x New Orleans Pelicans

Chicago Bulls x Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves x Atlanta Hawks

Dallas Mavericks x Washington Wizards

Utah Jazz x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

