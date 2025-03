NBA: Cavaliers ganham 14ª seguida e igualam recorde de Boston Celtics

A- A+

Mesmo com elenco forte, não é comum uma equipe emplacar grande série de vitórias na competitiva NBA. O Cleveland Cavaliers vem contrariando a lógica e mostrando a cada partida que é um forte candidato ao título da temporada ao não apenas passar fácil pelos seus oponentes, como obtendo marcas históricos.

Ao superar o Milwaukee Bucks fora de casa neste domingo (9), por 112 a 100, a equipe somou seu 14º triunfo seguido anotando ao menos 110 pontos, marca realizada na liga de basquete dos Estados Unidos somente pelo campeão Boston Celtics em 1986.





A 14ª vitória seguida do líder da Conferência Leste e dono da melhor campanha na NBA, agora com 54 triunfos e somente 10 derrotas, ofuscou boa apresentação do grego Giannis Antetokounmpo, que anotou 30 pontos e entrou para o Top 50 de maiores cestinhas da NBA ao ultrapassar Tom Chambers, que marcou 20.049 de 1981 a 1998, ao chegar a 20.077 na carreira.



Se fez valer o grande jogo coletivo dos Cavaliers em Milwaukee, com 5 jogadores anotando dois dígitos. Max Strus, com 17 pontos, é quem liderou o ataque da equipe, o astro Donovan Mitchell contribuiu com 15, enquanto Darius Garland e Evan Mobley adicionaram 13 cada, e Jarret Allen, 11.

NO FROM SPIDA FOR THE STRUS THREE. #LetEmKnow pic.twitter.com/No0jB9LQ9Y — Cleveland Cavaliers (@cavs) March 10, 2025

