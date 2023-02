A- A+

Sport Negando poupar jogadores por sequência pesada, Enderson lamenta empate com o Porto Treinador elogiou atuação defensiva dos caruaruenses no 0x0 com o Sport

O empate com o Porto na noite desta quarta-feira (8), em Caruaru, interrompeu uma sequência de sete vitórias consecutivas do Sport na temporada. Em entrevista coletiva depois do jogo, o técnico Enderson Moreira não poupou elogios ao Gavião e acredita que o resultado se deve às qualidades apresentadas pelo adversário até aqui no Estadual.

"Os jogos são difíceis, criamos argumentos para vencer o jogo, tentamos, mas temos que saber que a equipe fez o que poderia ser feito dentro das circunstâncias. Não ficamos felizes com o empate, mas sabemos das dificuldades, qualidade do adversário", contou.

"Tivemos chances claras, boas. Talvez, se pegássemos um pouco melhor na bola, controlado um pouco essa bola que fica sempre viva, poderíamos sair com o resultado. Assim como eles também tiveram uma bola na trave, um chute de longe perigoso. Não foi novidade dentro do que observamos. É um time que se defende bem, jovem, tem muita energia. Sabíamos dessas dificuldades", reforçou.

Para o confronto realizado no Lacerdão, o treinador não relacionou o zagueiro Rafael Thyere, além dos atacantes Edinho e Vagner Love. No entanto, de acordo com Enderson, a não utilização do trio não foi uma forma de poupá-los para o confronto com o Náutico, sábado (11), nos Aflitos, pelo Estadual. Além do Alvirrubro, até o próximo final de semana, o Rubro-negro ainda tem Santa Cruz e Ceará pela frente, pelo Nordestão.

"Não poupamos ninguém. Todos os jogadores que tinham condições de vir para o jogo, vieram. Quem não veio é porque não se recuperou plenamente. Estamos jogando de três em três dias, serão quatro jogos em dez dias. Então, é impossível que a gente tenha todos os jogadores plenos de recuperação nestes jogos. Dos quatro jogos, três são viagens. É humanamente impossível que todos estejam recuperados. Os três pontos de hoje são os mesmos de contra o Náutico, Santa ou qualquer outra equipe", enfatizou.

