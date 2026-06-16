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COPA DO MUNDO Nem Biancardi nem Gabriely: quem é a discreta "selesposa" com o casamento mais antigo da Seleção Entre os vinte e seis convocados para a Seleção, apenas quatro atletas não possuem relacionamentos públicos divulgados

Fora dos estádios da Copa do Mundo 2026, sediada nos EUA, México e Canadá, as selesposas também tem ganhado cada vez mais atenção do público. Entre os 26 jogadores, apenas quatro não têm relacionamento divulgado: Vini Jr., Léo Pereira, Danilo Luiz da Silva e Danilo Santos.



Já os demais vivem histórias de amor que, em muitos casos, são marcadas por uma longa duração e que começaram ainda no início da década de 2010, acompanhando grande parte da trajetória profissional dos atletas dentro dos gramados.





Natália Regina, mulher de Alex Sandro, tem um perfil fechado no Instagram — Foto: Reprodução

O relacionamento de Natália Regina e Alex Sandro, por exemplo, se destaca como o mais duradouro do grupo, iniciado em 2010, antes mesmo de grande parte dos jogadores convocados atualmente ganhar projeção no futebol. Logo atrás aparecem outros casais que também acumulam mais de uma década juntos.





Na outra ponta do ranking, entretanto, estão uniões bem mais recentes, iniciadas entre o fim de 2023 e 2024, como Gabriely Miranda e Endrick, Letícia Carvalho e Igor Thiago, além de Tammy Parisoto e Luiz Henrique.

Veja o ranking a seguir:

Natália Regina e Alex Sandro — desde 2010 (16 anos)

Anna Mariana Casemiro e Casemiro — desde 2011 (15 anos)

Natália Loewe Becker e Alisson — desde 2012 (14 anos)

Rebeca Tavares e Fabinho — desde 2013 (13 anos)

Jaqueline Maoski e Weverton — desde 2013 (13 anos)

Cristiane Santos e Douglas Santos — desde 2013 (13 anos)

Lais Moraes e Ederson — desde 2013 (13 anos)

Carol Cabrino e Marquinhos — desde 2014 (12 anos)

Gabriela Nogueira e Matheus Cunha — desde 2017 (9 anos)

Déborah Claudino e Bremer — desde 2017 (9 anos)

Duda Fournier e Lucas Paquetá — desde 2018 (8 anos)

Gabrielle Figueiredo e Gabriel Magalhães — desde 2018 (8 anos)

Myckaela Lobianco e Éderson — desde 2019 (7 anos)

Ana Lídia Guimarães e Bruno Guimarães — desde 2019 (7 anos)

Isabella Rousso e Gabriel Martinelli — desde 2020 (6 anos)

Bruna Ibañez e Ibañez — desde 2020 (6 anos)

Natalia Belloli e Raphinha — desde 2021 (5 anos)

Bruna Biancardi e Neymar — desde 2021 (5 anos, com pausa em 2023)

Gabriely Miranda e Endrick — desde 2023 (3 anos)

Letícia Carvalho e Igor Thiago — desde 2023 (3 anos)

Eduarda Santos e Rayan — desde 2023 (3 anos)

Tammy Parisoto e Luiz Henrique — desde 2024 (2 anos)

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