Nem Federer, nem ele mesmo: Nadal diz que Djokovic é o melhor tenista da história

A- A+

O tenista espanhol Rafael Nadal afirmou que um de seus grandes rivais, o sérvio Novak Djokovic, é o melhor da história do tênis. Em entrevista ao programa El Objectivo de La Sexta, quando questionado sobre quem é o maior tenista de todos os tempos, Nadal afirmou que "os números dizem que sim".

"Para mim sim [ele é o melhor da história]", admitiu Nadal, afirmando que "a imagem que ele projeta é pior do que aquilo que ele realmente é. "Acho que ele é uma boa pessoa, com os seus erros porque acho que o seu comportamento os acentua."

"São momentos de frustração, Novak quebra a raquete, mas no próximo ponto ele está pronto para jogar 100% novamente e é o melhor que já vi", explicou Rafael Nadal, que também elogiou seu compatriota, o jovem Carlos Alcaraz.

Vencedor de 22 Grand Slams, também falou sobre a mais nova promessa do tênis mundial, seu compatriota Carlos Alcaraz, que, segundo Nadal, "tem um nível de tênis incrível, é um jogador super completo em todos os sentidos".





"Não vejo nele fraquezas como as que eu tinha na idade dele. Eu tinha muitas coisas piores em nível técnico do que ele. É um menino muito bom, tem as coisas muito claras e é assim que as transmite", disse Nadal. "Ele tem todos os ingredientes para ter uma carreira incrível", concluiu o veterano tenista espanhol.

Veja também

Sport "Que seja o primeiro de muitos", celebra Lucas Lima, após gol contra o Itabaiana