Futebol "Nem nos melhores sonhos imaginei isso", diz Anilson após primeiro gol como profissional no clássico Lateral do Náutico balançou as redes no 3x3 diante do Santa Cruz, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano

O Clássico das Emoções de 2023 ficará marcado na história dos duelos entre Santa Cruz e Náutico. Um placar de 3x3, com reviravoltas, provocações, digno do apelido. Para um jogador, a partida será ainda mais especial. O lateral Anilson, que tem atuado como zagueiro em 2023, marcou seu primeiro gol como profissional na carreira.



“Agradeço a Deus por me abençoar. Minha família, meus amigos que sempre me apoiaram. Foi marcante. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava marcar um gol no Clássico das Emoções. Foi emocionante mesmo. Especial, incrível. Todos comentando. Foi também o primeiro gol como profissional. Acredito que nunca mais vou esquecer esse dia”, afirmou.



O próximo compromisso do Náutico na temporada é quarta (18), nos Aflitos, contra o Belo Jardim, nos Aflitos, também pelo Campeonato Pernambucano. O Timbu é o quarto, com quatro pontos. O adversário é o lanterna, com apenas um ponto.



“Estamos nos preparando da melhor maneira possível. Começamos um processo de recuperação. Agora é descansar para chegar bem no jogo de quarta. Uma partida importante para subirmos na tabela. Espero nossos torcedores nos Aflitos. Eles estão comprando a ideia da equipe, do professor Dado Cavalcanti e de todo o elenco. Nosso elenco é aguerrido, briga sempre. Pode não ser o Barcelona, mas é o Náutico que vai para cima sempre”, apontou.

