Nenê adia aposentadoria e renova com o Juventude para 2025

Depois de ajudar o Juventude a se manter na elite do futebol brasileiro, o meia Nenê, aos 43 anos, ganhou motivação e decidiu adiar sua aposentadoria. O jogador vai defender a equipe gaúcha por mais uma temporada, conforme anunciado pelo time de Caxias do Sul nesta terça-feira (24), com direito a um vídeo bem-humorado nas redes sociais.

Aproveitando a véspera de Natal, o clube divulgou o acordo como um "presente do Papai Noel". Um vídeo foi produzido especialmente para revelar a permanência de Nenê por mais um ano no clube.

Fim de ano tem mesmo esse jeitinho de despedida, né?



Mas aí chega o Natal para nos lembrar de algo essencial: é tempo de renovação!



Renovar os sonhos, a esperança, a fé e, principalmente, os laços com quem faz a nossa vida mais feliz.



Um Feliz Natal e que JUntos possamos…

No filme, com três minutos de duração, ele aparece como um homem mais velho, de barba branca, óculos, sentado no banco de uma praça. Depois joga sinuca e vê uma reportagem na televisão sobre suas novas atividades na aposentadoria, como jogar dominó, dama e ainda praticar hidroginástica. É quando Nenê acorda em seu quarto e percebe que tudo não passou de um "pesadelo".

Em seguida, ele levanta da cama e vai direto pedalar em uma bicicleta ergométrica, no seu lado. O vídeo termina com a mensagem: "A aposentadoria é o sonho de muitos, mas o pesadelo de outros. Nenê e Juventude, 2025, a história continua". Os valores do acordo não foram revelados.

Carreira de sucesso

Nenê começou a carreira no Paulista da cidade de Jundiaí (SP), onde nasceu, mas vestiu as camisas de três grandes paulistas: São Paulo, Palmeiras e Santos.

No Rio de Janeiro, passou pelo Fluminense e Vasco, antes de assinar com o Juventude. Mas passou com sucesso por vários clubes no exterior. Atuou no Paris Saint-Germain e no Monaco, da França; West Ham, da Inglaterra; e por Espanyol, Mallorca, Celta de Vigo e Alavés, na Espanha. Defendeu também o Al-Gharafa, do Catar.

Em 2023 ele atuou por 28 jogos no futebol brasileiro, marcou sete gols e deu sete assistências. Em 2024 jogou mais, porém, com menor eficiência. Fez três gols e deu quatro assistências.



