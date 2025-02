"Nenhum dos clubes pode ser punido", diz presidente do Sport após proibição de torcida em jogos

A- A+

Em conversa com a Folha de Pernambuco, o presidente do Sport, Yuri Romão, repudiou a proibição de torcida nos próximos cinco jogos do Rubro-negro e do Santa Cruz. Segundo o chefe do executivo, "nenhum dos clubes pode ser punido" dessa maneira.

A determinação chega após casos de brigas de torcida neste sábado (1°), antes do clássico entre as equipes. Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), 12 pessoas ficaram feridas, mas não houve morte.

"O que ocorreu hoje em nada tem a ver com o futebol. Trata-se de uma barbarie, fomentada, principalmente, por questões sociais", começou Yuri Romão. "Acrescento que, o assunto deve ser tratado pelo poder público e pelas forças de segurança do estado.

Nenhum dos clubes que estiveram em campo na tarde de hoje, podem ser punidos. Imputar responsabilidades a estas associações, é decretar a falência do futebol de Pernambuco", completou.

Ainda segundo o chefe do executivo do Sport, ainda não há definição sobre os próximos passos do clube - se vai haver ou não pedido na justiça para revogação da decisão.

