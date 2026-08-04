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FUTEBOL INTERNACIONAL "Nenhuma decisão", diz Xabi Alonso sobre retorno de Mudryk após suspensão O atacante ucraniano não joga desde o dia 10 de novembro de 2024

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, respondeu nesta terça-feira (4) a perguntas sobre o futuro do atacante ucraniano Mykhailo Mudryk, que está novamente à disposição após uma suspensão por doping que o afastou das competições por quase dois anos.

"Nenhuma decisão foi tomada", declarou o treinador em Hong Kong, onde os 'Blues' vão enfrentar a Juventus em amistoso na quarta-feira.

"Tudo passou tão rápido que o essencial para nós é pensar nele, garantir que ele se sinta novamente integrado à dinâmica do grupo, que faça parte da equipe", acrescentou Alonso.

A Federação Inglesa (FA) autorizou Mudryk a voltar a jogar após um acordo com a Agência Mundial Antidoping (Wada), que encerrou o processo do recurso apresentado pelo jogador à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Mudryk havia sido suspenso por quatro anos após um exame realizado em 2024 revelar a presença de uma baixa concentração de meldonium, uma substância proibida.

O atacante, hoje aos 25 anos e por quem o Chelsea pagou cerca de 100 milhões de euros (R$ 553 milhões na cotação da época) em janeiro de 2023, não joga desde o dia 10 de novembro de 2024.

A situação alimentou rumores sobre uma venda ou empréstimo do jogador para que ele possa recuperar a forma.

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