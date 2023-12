A- A+

Futebol Neo Química Arena pode ser palco de jogo da NFL Liga de futebol americano deve assinar contrato com o Corinthians, dono do estádio, nos próximos dias

O Brasil, por meio da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, pode receber pela primeira vez na história um jogo da NFL, liga de futebol americano. A assinatura do contrato para selar o acordo deve acontecer nos próximos dias, quando for anunciado o calendário de partidas internacionais em 2024.

Além do Brasil, a NFL conta com jogos confirmados na Inglaterra e na Alemanha. A Espanha também pretende trazer um duelo da liga de futebol americano para o país.

