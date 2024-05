A- A+

Futebol Nesta quarta-feira (15), audiência pública, na Alepe, discute violência no futebol pernambucano Encontro vai contar com a presença da FPF, representantes de clubes, além de autoridades do Estado

Na manhã desta quarta-feira (15), a Assembleia Legislativa de Pernambuco, na área central do Recife, será palco de um debate sobre confusões protagonizadas por torcidas no futebol pernambucano recentemente. A iniciativa, com o nome de "Violência em Dias de Jogos de Futebol em Pernambuco", é da Comissão de Esporte e Lazer da Alepe, presidida pelo deputado Pastro Júnior Tércio (PP). O encontro acontece às 9h.

Na oportunidade, no Auditório Ênio Guerra, serão ouvidas autoridades, representantes de clubes, da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), do Governo do Estado e de outros órgãos competentes, com o objetivo de achar soluções para dar fim aos episódios de violência no futebol do Estado.

Casos

Neste ano, pelo menos dois casos de violência no futebol pernambucano ganharam repercussão nacional. Em fevereiro, após o jogo entre Sport e Fortaleza, pela primeira fase da Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco, a delegação cearense foi atacada por membros de uma torcida uniformizada leonina na volta para o hotel. O ato aconteceu a cerca de 8 km do estádio localizado em São Lourenço da Mata e deixou atletas da equipe visitante feridos.

Ao todo, seis pessoas foram presas. Entre elas, o presidente e o vice da principal torcida organizada rubro-negra.

Já no fim de março, outra cena lamentável, desta vez nos Aflitos, chamou a atenção. No segundo tempo da partida entre Náutico e Sport, pela final do Campeonato Pernambucano, com torcida única, alvirrubros presentes no estádio entraram em confronto com policiais militares. Durante a confusão, muitos torcedores se machucaram e precisaram ser atendidos dentro do gramado.

À época, em meio ao acontecimento, o Ministério do Esporte chegou a publicar uma nota repudiando o ocorrido, além de pedir investigação e punição aos envolvidos. O ministro André Fufuca informou que iria se reunir com clubes e federações para discutir ações que possam evitar estes tipos de episódios em eventos esportivos.

