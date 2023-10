Neste domingo, último clube comemora acesso à Série B para próxima temporada; conheça

A- A+

No início da noite deste domingo (8), o clube a preencher a última vaga de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro para a próxima temporada foi conhecido: o Operário.

Diante do São Bernardo, no Estádio Germano Krüger, no Paraná, o Fantasma marcou o único gol da partida aos 86 minutos, com Vinícius Diniz. E foi mais que suficiente.

Já no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, duelaram Brusque e São José, ficando no 0 a 0. O Marreco, no entanto, já estava classificado como o primeiro do Grupo B, com 12 pontos somados. Na final da Terceirona, ele enfrentará o Amazonas em dois jogos (ida e volta). O primeiro jogo acontecerá em Manaus. Detalhes como data e horário ainda não foram definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Além de Brusque e Operário, sobem para Segundona de 2024 Amazonas e Paysandu.

