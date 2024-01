Neste sábado (30), Detroit Pistons pode bater novo recorde negativo na NBA; entenda

A- A+

A temporada de 2023/2024 vendo dando ainda mais dor de cabeça ao torcedor do Detroit Pistons, time que vem acumulando fracassos nos últimos anos. Na atual temporada da NBA, a equipe do estado de Michigan já impôs o recorde negativo de maior sequência de derrotas - 28 numa mesma temporada. Contudo, neste sábado (30), uma nova marca pode ser superada, o de recorde absoluto de derrotas, diante do Toronto Raptors.

Marca anterior

Antes de estreia oficial de Joel Embiid, o Philadelphia 76ers viveu momentos complicados entre 2014/15 e 2015/16, acumulando as mesmas 28 derrotas consecutivas, mas começando a sequência em uma e finalizando na outra temporada. Em 2023, os Pistons já igualaram, mas em apenas um ano.

Ficou no quase

Nesta última quinta-feira (28), a equipe de Detroit parecia encaminhar o fim do tabu, no TD Garden, diante do Boston Celtics. Mesmo abrindo 21 pontos de diferença, a equipe deixou a vitória escapar ao longo do segundo tempo, perdendo por 128x122. A última vez que Detroit não saiu derrotada foi em 28 de outubro, quando venceu a equipe do Chicago Bulls por 118x1022. No dia anterior, também havia vencido o Charlotte Hornets por 111x99. Essas foram as únicas vitórias na temporada até aqui.

Novo desafio

Último colocado no lado Leste, o Detroit Pistons recebe o Toronto Raptors, 12º colocado na mesma conferência e que também não vem tendo bom desempenho. Ainda assim, a equipe do Canadá vem de vitória na última quarta-feira (27), sobre o Washington Wizards.

Veja também

luto Atleta olímpico Benjamin Kiplagat é encontrado morto no Quênia