Documentário Netflix anuncia minissérie documental sobre incêndio que vitimou dez jovens da base do Flamengo O Ninho: Futebol & Tragédia estreia no dia 14 de março deste ano

A Netflix anunciou, na manhã desta segunda-feira (26), uma minissérie documental sobre o incêndio que vitimou dez jovens da base do Flamengo no Ninho do Urubu, CT do clube. Dividida em três episódios, "O Ninho: Futebol e Tragédia" relembra o momento trágico, acompanha a trajetória profissional de alguns sobreviventes e a luta das familías por justiça.

A produção estreia no dia 14 de março e promete trazer imagens inéditas do incêndio. A minissérie foi produzida pela A Fábrica a partir da ideia original do UOL e desenvolvida por Pedro Asbeg, Renato Fagundes e UOL, com direção geral de Pedro Asbeg.

O caso

O incêndio no CT Ninho do Urubu aconteceu na madrugada do dia 8 de fevereiro de 2019. Dez jovens, com idades entre 14 e 16 anos, morreram e mais três ficaram feridos. De acordo com as investigações, as causas da tragédia foram a falta de manutenção do ar-condiconado, a ausência de saída de emergência no local e o uso inadequado dos contêiners como dormitórios.

Ao todo, nove réus estão envolvidos no processo, incluindo o ex-presidente do Flamengo- Eduardo Bandeira de Mello. Mas até o momento, ninguém foi punido.

Além do processo principal, há também um movido pela Defensoria Pública que tenta garantir pensão vitalícia para as famílias da vítimas do incêndio.

