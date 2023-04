Nets x 76ers e Warriors x Kings; confira os jogos dos playoffs da NBA desta quinta-feira (20)

A- A+

Nesta quinta-feira (20), oi streaming da Amazon Prime transmite duas partidas dos playoffs da NBA com exclusidade para o Brasil. Além da transmissão, os jogos entre Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers e Golden State Warriors e Sacramento Kings têm em comum o placar agregado: 2x0 para os times visitantes.

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers - 20h30

Após vencer as duas partidas em casa, os 76ers desembarcam em Nova York para o terceiro jogo contra o Brooklyn Nets, na Barclays Center. Liderados pelo maior candidato ao título de MVP - melhor jogador da temporada -, Joel Embiid, a equipe da Philadelphia venceu as duas partidas por 20 pontos ou mais.

Já o Brooklyn, depois das trocas de Kyrie Irving e Kevin Durant, não conseguiram manter o mesmo nível de atuação e quase deixaram a vaga direta aos playoffs escapar. Ainda que tenham os regulares Spence Dinwiddie e Mikal Bridges, os Nets figuram como uma das equipes favoritas a serem varridas - quando um time é eliminada sem vencer nenhum jogo da eliminatória -, visto que não estão conseguindo produzir atuações competitivas contra os 76ers.

Golden State Warriors x Sacramento Kings - 23h

Em um cenário bem parecido com o confronto anterior, o Sacramento Kings abriu 2x0 nas partidas realizadas na capital da Califórnia. Dessa vez, o duelo vai para São Francisco, casa do Golden State. Liderados por De'Aaron Fox e Domantas Sabonis, os Kings chegaram na fase final do torneio depois de 17 anos fora.

Por outro lado, experientes e atuais campeões da NBA, os Warriors não conseguiram repetir as mesmas atuações da temporada passada. Ainda que tenham feito confrontos equilibrados. Stephen Curry e cia terão a difícil missão de virar um placar que poucas vezes foi revertido na história da liga. Para dificultar ainda mais a situação, Draymond Green é desfalque do jogo três, após ter sido supenso por ter dado um pisão proposital em Sabonis, na partida anterior.

Outro confronto da noite

Ainda na noite desta quinta, a bola laranja sobe para Los Angeles Clippers e Phoenix Suns às 23h30, também pelo jogo três, com placar empatado em 1x1. O embate vem provendo intensos duelos entre Kawhi Leonard e Russel Westbrook de um lado, e Kevin Durant e Devin Booker do outro. A partida não conta com transmissão para o Brasil.

Onde assistir: Amazon Prime

Horários:

