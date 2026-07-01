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Copa do Mundo Neuer não se arrepende de defender a Alemanha na Copa, mas diz que frustração é 'indescritível' O goleiro chegou a 23 partidas em Copas do Mundo e tornou-se o atleta da posição com mais jogos no torneio

A eliminação da Alemanha na segunda fase da Copa do Mundo segue repercutindo. Nesta quarta-feira, Manuel Neuer usou as redes sociais para comentar a campanha alemã e classificou a queda como um resultado "extremamente desanimador", admitindo que a equipe ficou muito abaixo das expectativas criadas antes do torneio.

Aos 40 anos, o goleiro abandonou a aposentadoria da seleção e voltou a disputar uma Copa do Mundo com o objetivo de ajudar na renovação da equipe. Em sua publicação, afirmou que aceitou retornar não apenas pelo orgulho de vestir novamente a camisa da Alemanha, mas também para servir de referência aos jogadores mais jovens.

"Nossa eliminação precoce na Copa do Mundo é extremamente desanimadora. Ficamos muito aquém das expectativas e deveríamos ter avançado mais neste torneio. Esse desfecho dói profundamente", escreveu.

Neuer também explicou que não se arrepende da decisão de disputar mais um Mundial, apesar do resultado.

"Tomei a decisão consciente de jogar pela Alemanha mais uma vez. Vestir a camisa da seleção sempre me encheu de profundo orgulho. Aos 40 anos e com a experiência de quatro Copas do Mundo, eu queria oferecer o melhor apoio possível aos jogadores jovens, tanto dentro quanto fora de campo. Apesar do desfecho amargo, não me arrependo dessa decisão nem por um instante. Minha decepção é indescritível, mas permanece um profundo sentimento de gratidão."

Mesmo com a eliminação, Neuer deixou sua marca na história da competição. O goleiro chegou a 23 partidas em Copas do Mundo e tornou-se o atleta da posição com mais jogos no torneio, ultrapassando o francês Hugo Lloris, que somava 20.

A campanha alemã, porém, esteve longe da regularidade esperada. A equipe estreou com uma goleada por 7 a 1 sobre Curaçao, depois precisou buscar uma virada por 2 a 1 diante da Costa do Marfim e encerrou a fase de grupos com derrota por 2 a 1 para o Equador. No mata-mata, empatou por 1 a 1 com o Paraguai e acabou eliminada nos pênaltis. Neuer ainda defendeu uma das cobranças, mas não conseguiu evitar a queda da seleção alemã.

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