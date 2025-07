A- A+

Futebol Neuer cobra Bayern 'bem acordado' contra o PSG no Mundial: 'Eles não param de atacar' Os franceses estão com o time de Munique 'entalados' após derrota nos últimos quatro confrontos, o mais recente na edição passada da Liga dos Campeões, por 1 a 0, na Alemanha - fase de classificação

Neuer está acostumado a encarar o Paris Saint-Germain e sabe que os campeões da Champions League chegam às quartas do Mundial de Clubes em grande fase e empolgados. Ciente das dificuldades para o encontro deste sábado, o experiente goleiro cobra um Bayern de Munique "bem acordado" diante de um oponente bastante forte ofensivamente.





O confronto entre os dois gigantes da europa ocorre às 13 horas (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. E o Bayern terá força máxima, com Coman recuperado e com Musiala livre das dores musculares. Mesmo assim, Neuer pede atenção ao time.

"Temos de estar bem acordados. Eles têm muita segurança com a bola, são tecnicamente fortes e muito físicos. Não param (de atacar), pisam fundo no acelerador sem parar", avaliou o goleiro

O pedido de Bayern ligado de Neuer tem um motivo extra: os franceses estão com o time de Munique 'entalados' após derrota nos últimos quatro confrontos, o mais recente na edição passada da Liga dos Campeões, por 1 a 0, na Alemanha - fase de classificação.

Mesmo pregando total atenção, Neuer vê um duelo de quartas de final equilibrado. "Acho que ninguém tem uma vantagem clara. Tudo vai depender dos detalhes e de evitar erros. Ambas as equipes têm jogadores que podem atacar intensamente", ressaltou o goleiro.

Neuer aproveitou para prever uma partida de alto nível. "Uma coisa é certa: quando o Bayern enfrenta o Paris, um espetáculo é esperado. Ambos estão em forma e confiantes na luta por uma vaga nas semifinais."

