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Copa do Mundo Neuer confirma adeus à seleção alemã após Copa e diz que volta foi por 'boa chance' de título O goleiro ainda disse que, "Se eu não visse essa chance, eu não estaria sentado aqui hoje"

Convencido pelo técnico Julian Nagelsmann, Manuel Neuer aceitou voltar à seleção e foi a grande novidade da convocação da Alemanha. Aos 40 anos, o veterano goleiro confirmou nesta quinta-feira que a pausa da aposentadoria da esquadra nacional deu-se pela confiança em novo título mundial, mas que se despedirá de vez ds competições oficiais após a Copa do Mundo.

"Este será meu último torneio pela Alemanha, não estou planejando jogar a Eurocopa em dois anos. Mas quero esperar ansiosamente por cada jogo (nos Estados Unidos, Canaã e México) e não pensar em uma despedida ou em um possível último jogo", disse o goleiro, em coletiva.

Neuer precisou explicar o motivo de ter aceitado a volta à seleção e esbanjou confiança no pentacampeonato em campos norte-americanos, mexicanos e canadenses. A seleção alemã é uma das forças da competição e estreou com o maior resultado da primeira rodada, com imponentes 7 a 1 sobre Curaçao.

"Eu confio absolutamente na equipe para isso (ganhar outro título após a conquista de 2014 no Maracanã), senão eu não estaria aqui. Conquistar isso (Copa do Mundo) uma segunda vez seria algo completamente especial para mim. Se eu não visse essa chance, eu não estaria sentado aqui hoje", destacou.

A Alemanha volta a campo no sábado, diante de Costa do Marfim (17 horas de Brasília) e a meta e somar nova vitória por vaga antecipada ao mata-mata. Mas um possível encontro com a forte França nas oitavas virou assunto e Neuer preferiu evitar um passo maior que a pernas.

"Queremos garantir nossa vaga na fase eliminatória após o segundo jogo. Depois disso, poderemos planejar o futuro. Sei que muito está sendo dito sobre (oitavas de final contra) a França, mas não queremos pensar nisso de forma alguma. Nosso único foco é no próximo jogo", disse.

O veterano aproveitou para falar sobre Urbig, seu reserva imediato na Copa e sucessor no futuro. "Ele está em um caminho muito bom e tem tudo em suas próprias mãos. Mas também tenho que dizer que meus outros colegas estão se saindo muito bem em seus clubes. Eu tenho respeito por todos os nossos goleiros."

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