BUNDESLIGA Neuer falha, Bayern tem série de 16 vitórias interrompidas, mas busca empate com o Union Berlin Apesar do resultado inesperado - comemorado pelas circunstâncias -, o Bayern ampliou sua confortável vantagem na liderança para seis pontos - 28 a 22

Vindo de 16 vitórias, o Bayern de Munique esteve irreconhecível em campo neste sábado, diante de um valente Union Berlin, mas foi buscar um empate heroico por 2 a 2 com o Union Berlin, nos acréscimos, no estádio An der Alten-Försterei, em Berlim, pela 10ª rodada da Bundesliga. Harry Kane, de cabeça, impediu a primeira derrota do time bávaro na temporada.

Apesar do resultado inesperado - comemorado pelas circunstâncias -, o Bayern ampliou sua confortável vantagem na liderança para seis pontos - 28 a 22 -, já que o vice-líder RB Leipzig perdeu para o Hoffenheim por 3 a 2. Já o Borussia Dortmund perdeu a chance de assumir o segundo posto ao sofrer o empate por 1 a 1 para o Hamburgo, também nos acréscimos.

Se a torcida da Baviera esperava outro triunfo tranquilo do líder isolado da competição, com seus titulares em campo, diante de uma equipe irregular que ocupa o meio da tabela, bastaram poucos minutos para mudar de ideia. Os anfitriões saíram para o ataque a Ansah teve um gol anulado logo aos 9 minutos.

Diante de um Bayern desconcentrado, que nem de longe lembrava o que impôs duras derrotas a clubes como PSG, Chelsea e Borussia Dortmund, o Union fechava os espaços atrás e pressionava. Assim, acabou recompensado com o gol de Doekhi, aproveitando um raro "frango" do experiente goleiro Neuer, que deixou a bola escapar entre seus dedos, aos 27 minutos.

O gol parece ter acordado o time do técnico Vincent Kompany na reta final da etapa. Luis Díaz igualou aos 38 minutos com um golaço, praticamente sem ângulo, após um drible fantástico no seu marcador. O colombiano teve a chance de virar, mas perdeu cara a cara com o goleiro Ronnow - Kane também teve um gol anulado ainda antes do intervalo.

O Union voltou a tomar conta do jogo no início do segundo tempo, mas sem criar boas oportunidades para balançar a rede. O Bayern, por sua vez, demorou a engrenar, mas com muita dificuldade para furar a defesa adversária. Aos 37, Kane afastou mal a bola, nos pés de Doekhi, que só tocou no canto esquerdo de Neuer para deixar o conjunto alvirrubro em vantagem.

Disposto a manter a invencibilidade, o Bayern foi para cima nos minutos finais, apostando nos chuveirinhos na área. Nos acréscimos, o artilheiro Harry Kane desviou uma bola alçada na área e empatou por 2 a 2, redimindo-se da falha e reduzindo o prejuízo dos bávaros.

Confira os resultados deste sábado da Bundesliga:

Bayer Leverkusen 6 x 0 Heidenheim

Union Berlin 2 x 2 Bayern de Munique

Hoffenheim 3 x 1 RB Leipzig

Hamburgo 1 x 1 Borussia Dortmund



