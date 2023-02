Neuer quer seguir na seleção alemã depois de se recuperar de lesão

O goleiro Manuel Neuer disse em entrevista ao site The Athletic nesta sexta-feira que quer continuar na seleção alemã depois de se recuperar de sua grave lesão na perna direita, o que que ainda deve levar vários meses.

"Estamos em contato com Hansi Flick (técnico da Alemanha). Hansi com certeza parte do princípio de que voltarei e farei tudo para isso. Estou certo de que sou capaz", afirmou o jogador do Bayern de Munique.