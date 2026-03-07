Neuer tem recaída de lesão muscular e vai desfalcar Bayern na Champions
Goleiro do time alemão machucou a panturrilha esquerda durante a vitória por 4 a 1 contra o Borussia Mönchengladbach
Recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda desde meados de fevereiro, o goleiro e capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer, teve uma recaída e vai desfalcar a equipe pelo menos no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta, daqui a três dias, informou o clube bávaro neste sábado (7).
Neuer "sofreu uma pequena lesão muscular na panturrilha esquerda durante a vitória por 4 a 1 contra o Borussia Mönchengladbach", na sexta-feira, explicou o Bayern em nota.
Embora o clube não tenha especificado por quanto tempo o veterano ficará afastado, o jornal Bild noticiou que Neuer ficará afastado por duas semanas.
O goleiro, portanto, perderá o jogo de ida das oitavas de final da Champions daqui a três dias, em Bérgamo, e também o jogo de volta em Munique, marcado para 18 de março.
Seu substituto será o jovem Jonas Urbig (22 anos), que chegou ao Bayern em janeiro de 2025.
Nesta temporada, Urbig disputou 11 jogos, oito deles na no Campeonato Alemão e uma na Champions, na última rodada da fase de grupos (vitória dos alemães por 2 a 1 sobre o PSV em Eindhoven).