Neuer volta aos treinos no Bayern de Munique

O goleiro alemão Manuel Neuer, que sofreu uma grave lesão no joelho direito em dezembro, retornou aos treinos nesta segunda-feira (28), anunciou o Bayern de Munique.

"Neuer está de volta aos campos com a equipe de goleiros do Bayern", diz a nota do clube.

O capitão do time bávaro, de 37 anos, participou do treino junto com os jogadores que não estiveram em campo na vitória sobre o Augsburg por 3 a 1, no domingo, pela Bundesliga.

Neuer se lesionou gravemente em dezembro, ao sofrer um acidente quando praticava esqui, e passou por cirurgia no início de agosto para retirar um parafuso e uma placa de metal da perna, um procedimento que já estava previsto pelo Bayern.

No entanto, seu estado físico é uma incógnita. Segundo a imprensa alemã, o goleiro tem dificuldades para bater na bola e fazer passes longos.

Para suprir a ausência de Neuer na segunda parte da temporada passada, o Bayern tirou do Borussia Mönchengladbach o suíço Yann Sommer, que chegou com contrato até 2025, mas decidiu deixar o clube nesta janela para assinar com a Inter de Milão, onde será titular após a saída do camaronês Andre Onana para o Manchester United.

No final de agosto, o Bayern de Munique contratou o goleiro israelense Daniel Peretz, de 23 anos, para compor a posição junto com Sven Ulreich, reserva de Neuer no time desde 2015.

