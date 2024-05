A- A+

Esportes New England Patriots realizará ações comerciais no Brasil New England Patriots expande sua presença no Brasil com ações comerciais e se prepara para seu primeiro jogo no país

Em um movimento emocionante, New England Patriots, um dos times mais icônicos da NFL, assinou recentemente um contrato que lhes permite exercer atividades comerciais no Brasil.

Essa transição marca um momento significativo para a franquia, que visa expandir sua presença global e conquistar novos fãs em terras brasileiras. A NFL tem crescido no Brasil, ganhando torcida e espaço em apps de apostas esportivas.

O time, New England Patriots, que já conquistou seis títulos da NFL, anunciou oficialmente um acordo que estabelece o Brasil como um novo espaço de atuação comercial.

Desde o dia 1º de abril, o programa em questão habilitou o time a exercer direitos tanto de marketing digital quanto presencial, além de possibilitar vendas de patrocínios regionais, organização de eventos voltados aos fãs, ativações diversas, comercialização de produtos oficiais e desenvolvimento de relações de marketing no país.

Os Patriots, que acumulam seis campeonatos da NFL em seu histórico, incluindo conquistas recentes nos anos de 2015, 2017 e 2019, têm experiência em levar o futebol americano além das fronteiras dos Estados Unidos, com jogos realizados no Reino Unido, México e Alemanha.

Robert Kraft, o presidente e CEO da franquia, expressou entusiasmo com a expansão para a América do Sul. Miami Dolphins foi escolhido como detentor dos direitos brasileiros, já que a NFL concede direitos internacionais ao time em 2021. No entanto, o último acordo também permitirá ao, New England Patriots aumentar seus esforços de marketing no Brasil.

A diretora de marketing do Patriots, Jen Ferron, expressou otimismo sobre a expansão da franquia para novos mercados. “À medida que continuamos buscando novas maneiras de expandir nossa presença global, encontramos um público no Brasil que conhece e é apaixonado pelos Patriots, o que representa uma oportunidade única para fortalecer e aumentar essa base de fãs.

Estamos entusiasmados em expandir nosso alcance nacionalmente e aproveitar nossa experiência em marketing local para aumentar o envolvimento e o moral da equipe.”

O primeiro Jogo da NFL no Brasil

A notícia da parceria comercial foi recebida com entusiasmo pelos fãs brasileiros do esporte, que agora terão a oportunidade de se conectar mais de perto com o time.

Os Patriots planejam lançar uma série de iniciativas, incluindo a venda de mercadorias oficiais, a realização de eventos e a promoção de atividades de engajamento com a comunidade local.

A NFL anunciou nesta quarta-feira, dia 10 de abril, 2024 que os Green Bay Packers será o rival da Philadelphia Eagles na partida da história da liga no Brasil.

Jogo de abertura da temporada regular da NFL no Brasil:

Data: 6 de setembro de 2024

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo

Times: Philadelphia x Green Bay Packers

Além disso, a possibilidade de sediar o primeiro jogo da NFL no Brasil tem gerado grande expectativa. Os fãs brasileiros estão ansiosos para vivenciar a emoção de uma partida oficial da liga em seu próprio país, e os Patriots estão bem posicionados para fazer parte desse momento histórico.

Para adicionar ainda mais emoção a essa jornada, os jovens talentos do futebol americano universitário, Drake Maye e Jayden Daniels, fizeram uma visita especial ao Brasil.

Sua presença gerou grande entusiasmo entre os fãs locais, que tiveram a oportunidade de interagir com os promissores atletas e aprender mais sobre o esporte. Com essa expansão para o mercado brasileiro, a New England Patriots demonstra seu compromisso em crescer globalmente e engajar novos fãs.

A combinação de atividades comerciais, a perspectiva de um jogo da NFL no país e a visita de jovens estrelas do futebol americano universitário cria um cenário empolgante para o futuro do esporte no Brasil.

