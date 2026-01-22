New York Knicks encerra sequência de quatro derrotas com vitória histórica sobre os Nets na NBA
Resultado positivo pela larga margem no placar superou três vitórias por 48 pontos
Uma vitória histórica. Foi dessa maneira que o New York Knicks colocou fim à sequência de quatro derrotas na temporada regular da NBA, na noite dessa quarta-feira (21), no Madison Square Garden, ao superar o Brooklyn Nets por 120 a 66 e impôr uma diferença de 54 pontos.
O resultado positivo pela larga margem no placar superou três vitórias por 48 pontos que detinham o recorde anterior da franquia.
Karl-Anthony Towns, alvo de algumas vaias na segunda-feira (19), foi questionado sobre o que os Knicks precisavam neste duelo.
"Uma vitória. Isso era o mais importante. Encontrar uma maneira de quebrar o gelo e vencer", disse Towns. "Então, bom jogo, um bom dia para mostrarmos do que somos capazes, mas a consistência é o que faz os campeões e precisamos encontrar essa consistência e trazer esse tipo de intensidade, energia e execução todas as noites", disse o jogador.
Leia também
• Ex-lutador do UFC é preso nos EUA acusado de morder vítima em caso de violência doméstica
• Pior cobrança de pênalti da história? Jogador do Colo Colo tenta cavadinha, erra e sai machucado
• Luka Doncic faz 38 pontos e Los Angeles Lakers arranca virada sobre o Denver Nuggets na NBA
O massacre ganhou forma, de fato, no final do confronto. Jalen Brunson e os titulares já estavam fora de jogo após três quartos com os Knicks vencendo por 88 a 56.
Os reservas entraram, abriram a última etapa do duelo com uma sequência de 16 a 0 e ampliaram a vantagem para 104 a 56.
Landry Shamet fez 18 pontos em apenas 15 minutos, acertando todos os seis arremessos de três pontos. Em um ritmo alucinante, os Knicks tiveram um aproveitamento de 57,5% nos tiros de quadra e chegaram a abrir 59 pontos de frente. Nada mal para um time que havia perdido nove dos seus últimos 11 duelos.
Pelo lado do Brooklyn Nets, o sentimento foi de total desolação pela atuação e também pelo placar que definiu o encontro da noite dessa quarta-feira, no Madison Square Garden.
"Esta noite é para ser esquecida e a responsabilidade é minha", disse o treinador Jordi Fernandez.
Os 66 pontos marcados pelos Nets foram a menor pontuação de um time da NBA desde 16 de março de 2015, quando os Hornets perderam para o Jazz por 94 a 66. Foi a menor pontuação sofrida pelos Knicks desde a vitória por 103 a 65 sobre o Washington Wizards em 13 de abril de 2012.
Confira os resultados dos jogos da noite dessa quarta-feira (21) pela NBA
Charlotte Hornets 87 x 94 Cleveland Cavaliers
Boston Celtics 119 x 104 Indiana Pacers
New York Knicks 120 x 66 Brooklyn Nets
Memphis Grizzlies 122 x 124 Atlanta Hawks
New Orleans Pelicans 104 x 112 Detroit Pistons
Milwaukee Bucks 102 x 122 Oklahoma City Thunder
Sacramento Kings 109 x 122 Toronto Raptors
Acompanhe as partidas da rodada desta quinta-feira (22)
Orlando Magic x Charlotte Hornets
Philadelphia 76ers x Houston Rockets
Washington Wizards x Denver Nuggets
Dallas Mavericks x Golden State Warriors
Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls
Utah Jazz x San Antonio Spurs
Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers
Portland Trail Blazers x Miami Heat