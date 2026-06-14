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BASQUETE New York Knicks vence o San Antonio Spurs, quebra jejum de 53 anos e é campeão da NBA Os Knicks encerram o terceiro maior jejum de time já campeões da NBA pelo menos uma vez

A cidade de Nova York ficará pequena nas próximas horas: o New York Knicks é tricampeão da NBA. A equipe fez 94 a 90 e venceu o jogo 5 contra o San Antonio Spurs, no Texas, e fechou a série decisiva em 4 a 1.

Os Knicks encerram o terceiro maior jejum de time já campeões da NBA pelo menos uma vez: eram 53 anos sem conquistar o título do basquete americano. As conquistas anteriores da franquia são de 1970 e 1973.

A vitória deste sábado veio com atuação gigantesca do armador Jalen Brunson, que marcou 45 pontos. Foi fundamental em momentos-chave do jogo, que teve liderança dos Spurs até o último quarto, quando os Knicks viraram a partida. Consolidou-se de vez como ídolo histórico da franquia.

De quebra, os Knicks ainda se vingaram de derrota na última vez que chegaram às finais da NBA, justamente contra os Spurs, em 1999 — na ocasião, os texanos venceram também por 4 a 1.

— Não tenho palavras. Eu não sei o que estou sentido. Nunca nos vimos perdendo, demos um jeito de voltar — disse um muito emocionado Brunson.

Vindo de varridas e e sequência de vitórias na Conferência Leste, os Knicks lideraram a série com autoridade.

Venceram os dois primeiros jogos, no Texas, viram os Spurs buscarem a primeira vitória no Madison Square Garden, mas garantiram o 3 a 1 no jogo 4, novamente em casa. Em noite que teve a maior virada da história das finais da NBA: reverteram vantagem de 29 pontos.

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