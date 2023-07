Newcastle contrata meia italiano Sandro Tonali

A- A+

O Newcastle anunciou nesta segunda-feira (3) a contratação por cinco temporadas do meia italiano Sandro Tonali, que estava no Milan.

Segundo a imprensa local, o valor da transferência do jogador de 23 anos pode chegar a 64 milhões de euros (R$ 334 milhões na cotação atual), incluindo bônus e variáveis.

"Em primeiro lugar, quero agradecer ao Newcastle por me dar esta enorme oportunidade na minha carreira. Quero justificar a confiança dando o máximo dentro de campo, como sempre", explicou o jogador no site do clube.

Na mesma nota, o técnico do Newcastle, Eddie Howe, elogiou a chegada de Tonali.

"Ele tem um talento excepcional, tem a mentalidade, o físico e os atributos técnicos para ser um grande reforço para nós", disse Howe.

O treinador também destacou a experiência do italiano na Liga dos Campeões, após ter chegado às semifinais do torneio na temporada passada com o Milan.

O Newcastle, que terminou o Campeonato Inglês na quarta colocação, se classificou pela primeira vez em 20 anos para a principal competição europeia.

