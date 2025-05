Destaque do Newcastle, Joelinton relembra começo no Sport e adaptação ao meio-campo

A- A+

O dia era 19 de março de 2014, quando Joelinton fazia sua estreia como jogador profissional pelo Sport. O debute do, até então, atacante, foi logo em um clássico, contra o Santa Cruz, pela Copa do Nordeste daquele ano.

Pouco mais de 11 anos depois dos primeiros passos da carreira, Joelinton joga agora pelo Newcastle, da Inglaterra.

Bastante querido pelos torcedores dos Magpies, o pernambucano se adaptou à posição de meio-campista e hoje é peça fundamental do setor de marcação e criação da equipe.

A mudança de setor, no entanto, não foi algo novo para Joelinton. Em entrevista para o programa "Encontros Premier League", da ESPN, ele lembrou que foi para a base do Sport como meio-campo.

“Sempre gostei de jogar no meio. Quando era criança, não jogava como hoje, mas eu gostava de jogar como meio-campo. Quando fui para o Sport, o olheiro gostou de mim como meio-campo. Mas no primeiro treino, o treinador me colocou como atacante, número 9. Fiz a base toda e cheguei a o profissional como número 9”, contou.

Após surgir bem em 2014 e fazer uma boa temporada no ano seguinte pelo Sport, Joelinton chamou a atenção do Hoffenheim, da Alemanha, e logo se transferiu para a equipe.

O jogador ainda viria a ser emprestado para o Rapid Viena, da Áustria, antes de retornar aos alemães, em 2018, e se transferir em definitivo para o Newcastle, em 2019.

Ainda na entrevista, Joelinton contou que as experiências o ajudaram a evoluir bastante como jogador, especialmente no quesito tático e na troca de posições.

“Na Alemanha, tive um treinador muito bom taticamente e que é o treinador da seleção alemã atualmente (Julian). Isso me ajudou muito taticamente. Aqui, Eddie (Howe) me botou na posição e não foi tão difícil, tendo a ajuda dos vídeos e dos analistas”, comentou.

Atual temporada

Joelinton vinha em grande fase no Newcastle nesta temporada. Além de contribuir com quatro gols e três assistências em 37 jogos pela equipe, o meia foi peça chave na conquista da Copa do Liga, diante do Liverpool, em março.

Com a vitória por 2 a 1, a equipe voltou a erguer um troféu após 70 anos de jejum.

A equipe também vem forte rumo a conquistar uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Os Magpies ocupam a quarta posição do torneio a três rodadas do fim da competição.

Joelinton, no entanto, não deve mais atuar pela equipe nesta temporada.

Em entrevista coletiva realizada na última sexta-feira (2), o técnico Eddie Howe revelou que o brasileiro vinha jogando os últimos jogos com dores no joelho e que foi impedido de entrar em campo pelos médicos.

Ainda de acordo com o treinador, Joelinton foi até liberado para voltar ao Brasil e passar alguns dias de folga.

"Nós vamos esperar e ver se conseguimos contar com ele novamente antes do fim da temporada, mas o mais provável é que isso não aconteça", explicou.



