Newcastle vence Southampton e vai à final da Copa da Liga Inglesa depois de 47 anos

Depois de vencer o Southampton no jogo de ida fora de casa (1x0), o Newcastle voltou a triunfar nesta terça-feira (2x1) e se classificou para a final da Copa da Liga inglesa, que disputou pela última vez há 47 anos.Em terceiro lugar na Premier League, os 'Magpies' não vencem um torneio desde 1995.

Contra o último colocado da Premier League e diante de sua torcida no St James' Park, o Newcastle fez rapidamente o dever de casa e logo no início do jogo a classificação já estava encaminhada, após os dois gols de Sean Longstaff aos 5 e 21 minutos do primeiro tempo.

Che Adams diminuiu pouco depois para os 'Saints' aos 29 minutos para dar alguma emoção ao duelo, mas os visitantes perderam a chance de chegar ao empate quando Adam Armstrong ficou sozinho contra o goleiro Nick Pope mas não conseguiu superá-lo aos 79 minutos.

"Você quer estar nas finais das competições para aumentar seu status e tornar-se mais atrativo para as pessoas. Este é um clube em ascensão", disse o técnico do Newcastle Eddie Howe após a partida.

"Foi um jogo intenso. Com 2x0, estávamos jogando muito bem. Vamos entrar com tudo. Vamos atrás do que pudermos conquistar".

Nesta quarta-feira será conhecido o outro finalista, que, a não ser que ocorra uma grande surpresa, será o Manchester United. Os 'Red Devils' vão disputar o jogo de volta em Old Trafford com uma vantagem de 3x0 conquistada há uma semana em Nottingham contra o Forest.

