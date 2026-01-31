A- A+

Kings League Ney Silva é anunciado como comunicador da parceria entre Resenha FC e Nyvelados na Kings League O narrador coleciona milhares de fãs e números de alcance inéditos no futebol alternativo

O recifense Ney Silva foi anunciado como o novo comunicador do Resenha FC para a parceria firmada com o Nyvelados, equipe que disputa a Kings League. A competição foi idealizada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, ídolo do Barcelona. Dono de uma linguagem popular e de transmissões que viralizam nas redes sociais, o narrador coleciona milhares de fãs e números de alcance inéditos no futebol alternativo.

A escolha de Ney Silva partiu de Daniel Trajano, fundador do Resenha FC, que enxergou no comunicador a peça-chave para potencializar o alcance do projeto e aproximar ainda mais o público brasileiro — especialmente o nordestino — do movimento global da Kings League.

Conhecido como 'Galvão Bueno da Várzea', Ney Silva tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, e agora passa a somar sua audiência à base de Nyvi Estephan, ampliando o alcance da parceria entre os clubes do Piauí e de São Paulo. O narrador será a principal voz da parceria entre Resenha e Nyvelados, traduzindo o espetáculo da Kings League com a identidade do povo e a emoção da várzea.

O vídeo oficial de anúncio homenageia a trajetória de Ney Silva, criado nas comunidades de Asa Branca e Roda de Fogo, no Recife. Em meio a becos e vielas, crianças entre 3 e 12 anos participaram das gravações, simbolizando alegria, representatividade e esperança ao verem um ídolo local integrar um projeto de dimensão mundial, nascido na Espanha.

