Neymar aceita oferta de transferência para a Arábia Saudita por contrato de 160 milhões de euros

Fim da novela. Há fortes indícios de que Neymar não retornará ao Barcelona. A mídia futebolística francesa indica que o craque concordou em mudar-se para a Arábia Saudita e jogar no Al-Hilal.

Em conversas nos últimos dias, o PSG e o jogador negociaram um acordo que marcaria o fim de sua estadia na capital francesa, em vista das declarações de Luis Enrique, que deixaram claro que ele não seria necessário na próxima temporada.

Parece que o Al-Hilal conseguiu vencer a corrida para contratar Neymar, pois sua proposta financeira agradou a todas as partes envolvidas.

Esta é a informação do jornal L'Equipe, da França, corroborada por Fabrizio Romano, especialista em transferências, em suas redes sociais.

Neymar Jr and Al Hilal deal, advancing to the final stages. Not done yet but close between all parties #AlHilal



Exclusive news, confirmed https://t.co/wDxX7uYRzW