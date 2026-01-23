A- A+

FUTEBOL Neymar acelera recuperação de cirurgia e volta ao Santos pode acontecer no início de fevereiro "Falei com ele e estava muito cansado porque estava fazendo turno duplo", diz treinador santista

Presente nas tribunas da Vila Belmiro no empate de 1 a 1 contra o Corinthians nesta quinta-feira (22), pelo Campeonato Paulista, Neymar, em breve, deverá ser visto novamente dentro de campo.

Em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo, o atacante já vive a expectativa de ser liberado para participar dos treinamentos. Submetido a tratamento intensivo, o camisa 10 apresentou uma boa evolução após a artroscopia realizada no dia 22 de dezembro.

Na coletiva após a partida contra o Corinthians, o treinador santista Juan Pablo Vojvoda demonstrou satisfação ao falar de seu principal jogador.



"Vamos tê-lo logo. Semanas ou dias. Não mais do que isso. Falei com ele e estava muito cansado porque estava fazendo turno duplo. Vejo o Neymar muito compromissado em estar bom logo, ajudando o seu time do coração", afirmou o comandante argentino.

Com uma vitória, dois empates e uma derrota, o Santos contabiliza cinco pontos e figura na oitava colocação do Campeonato Paulista. O próximo jogo vai ser diante do Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena.

O início do Brasileirão, agendado para o próximo dia 28, marca uma verdadeira maratona de partidas. Diante do calendário cada vez mais apertado, Vojvoda espera ter Neymar, pelo menos, nas primeiras rodadas do Nacional



Ainda sem estrear na temporada, o atacante agora vai ter de ganhar condicionamento e aproveitar as atividades para aprimorar a forma técnica. O Santos faz sua estreia no Brasileiro no dia 28 de janeiro, diante da Chapecoense, em Santa Catarina.

Se tudo ocorrer dentro do planejado, é provável que o astro volte a atuar no clássico com o São Paulo, no dia 4 de fevereiro, em jogo válido pela segunda rodada.

