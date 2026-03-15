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Neymar admite expectativa por Seleção e reclama do gramado da Vila Belmiro

O atacante do Santos teve uma partida discreta no clássico contra o Corinthians neste domingo (15)

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Neymar na partida entre Santos x Corinthians Neymar na partida entre Santos x Corinthians  - Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

O atacante Neymar teve uma atuação bem discreta no clássico diante do Corinthians neste domingo (15), realizado na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Após o apito final, o camisa 10 falou sobre uma possível chance na Seleção Brasileira com Carlo Ancelotti, que anunciará a lista nesta segunda-feira (16).

"Estou trabalhando para isso, obviamente meu desejo é voltar a jogar pela Seleção e jogar uma Copa do Mundo. Isso cabe à comissão escolher. Se eu estiver lá ou não, sempre torcerei pela Seleção", disse Neymar para o Premiere na saída de campo.

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A convocação desta semana é a última antes da lista final da Copa do Mundo e o técnico Ancelotti usará os atletas em amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente.

O astro do Santos ainda não foi chamado pelo treinador italiano e não veste a camisa amarela desde outubro de 2023.

Além da expectativa com a convocação, Neymar reclamou das condições do gramado da Vila Belmiro no clássico.

"A gente tinha tudo para fazer um jogo muito melhor. É algo que nós jogadores não temos controle, mas, sim, nossos diretores e diretoria, que é o campo. Um dia de clássico não pode deixar quebrar a irrigação e deixar um jogo desse lento, ruim para nós. Eu falei com todos eles. A responsabilidade é deles, de cuidar do campo. Isso não é um fator de termos jogado mal, mas atrapalha o espetáculo".

Com a igualdade no placar, o time da Baixada Santista chegou aos seis pontos na competição e figura na segunda metade da tabela de classificação.

Mesmo jogando dentro de casa, o atacante não condenou o resultado. "Depois de ter dois jogadores a menos, o empate não foi ruim".

A equipe de Juan Pablo Vojvoda retorna a campo na próxima quarta-feira (18), também na Vila Belmiro, às 21h30, contra o Internacional.

O time do Rio Grande do Sul ainda não venceu na competição e tem apenas dois pontos conquistados, afundado na zona de rebaixamento.
 

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