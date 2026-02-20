A- A+

FUTEBOL Neymar admite possibilidade de se aposentar em dezembro: "Vai ser do meu coração" Atacante de 34 anos, que voltou aos gramados no último domingo, tem contrato com o Santos até o fim de 2026

Com contrato até o fim de 2026 com o Santos, o atacante Neymar não descarta a aposentadoria ao final do vínculo com o clube paulista. Em entrevista à CazéTV, o camisa 10 do Peixe considerou a possibilidade de encerrar sua carreira em dezembro, mas ponderou que está vivendo um dia de cada vez.





Neymar com a camisa do Santos Foto: Miguel Schincariol / AFP

Não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei o ano que vem. Pode ser que chegue dezembro e eu queira me aposentar. Estou vivendo ano a ano. Este é um ano muito importante para o Santos, mas também para a seleção, porque é ano de Copa do Mundo. Para mim, também é um grande desafio afirmou Neymar, que completou:

Pode ser que chegue em dezembro e eu queira aposentar, não sei. Vai ser do meu coração. Um dia de cada vez, vamos pouco a pouco.







Neymar também falou sobre o seu retorno aos gramados depois de passar por uma artroscopia no joelho esquerdo em dezembro de 2025, para tratar uma lesão no menisco medial. O atacante ficou fora de ação por um período maior para poder se recuperar 100% e retornou somente contra o Velo Clube, no último domingo.

Queria voltar a jogar esta temporada totalmente a 100%. Por isso aguentei alguns jogos, esperei um pouco mais. Sei que muita gente fala muita coisa, não sabe do dia a dia, mas temos de aguentar. Consegui voltar muito bem. Estou feliz e tranquilo por ter voltado melhor do que estava antes. Preciso ganhar ritmo de jogo e treinar mais completou Neymar.

Veja também