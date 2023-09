Neymar agradece Fernando Diniz após jogo da seleção: "Obrigado por confiar em mim"

A- A+

Leia também

• Brasil goleia na estreia das Eliminatórias, em noite de estreia de Diniz e recorde de Neymar

• Com dois gols contra Bolívia, Neymar ultrapassa Pelé como maior artilheiro da Seleção

• Com Neymar histórico e 80% de posse de bola, seleção inicia "era Diniz" sob rascunhos e pinturas

Titular e autor de dois gols da goleada do Brasil sobre a Bolívia, Neymar fez questão de ir à público agradecer ao técnico Fernando Diniz após a estreia da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, publicou uma foto com o treinador e escreveu na legenda: "Obrigado por confiar em mim, serei sempre grato por isso".

Sem jogar uma partida profissional desde o dia 19 de fevereiro — o brasileiro jogou um amistoso contra o Jeonbuk no começo de agosto, quando ainda atuava no PSG —, Neymar voltou a atuar após quase sete meses com a seleção brasileira. O atacante

Após a partida, Fernando Diniz, treinador interino da Seleção Brasileira, rasgou elogios a Neymar, que se tornou o maior artilheiro do Brasil nas contas da Fifa, e ainda cutucou Jorge Jesus que questionou o porquê o Brasil estava convocando um jogador lesionado.

— O time precisa estar com esse espírito (de diversão). Tinha gente que não sabia o que ele (Neymar) veio fazer aqui, ele veio fazer isso aí. Fazer gols, quebrar recordes, mostrar que está superafim de viver isso – declarou o treinador, que continuou:

– Ele é um ídolo muito gigante. As pessoas tem que reconhecer e aceitar. Ele não faz nada para ter essa adoração do público, é natural pelo talento que ele tem. Pela simpatia e empatia que ele desperta nos torcedores. Foi um começo de um futuro brilhante que ele vai ter aqui na Seleção e onde ele estiver.

Quebra de recorde

Os dois gols marcados por Neymar, na vitória por 5 a 1 contra a Bolívia, o fizeram assumir a artilharia histórica da seleção brasileira. Ele chegou aos 79 gols em jogos oficiais com a amarelinha e ultrapassou Pelé, que marcou 77 ao longo da carreira. Os cálculos feitos pela Fifa não reconhecem 18 gols feitos pelo Rei do Futebol e, por isso, o jogador do Al-Hilal chegou ao topo da lista. A CBF ainda considera Pelé como líder, com 95.

A quebra de recorde veio com o gol marcado no segundo tempo, o quarto da goleada brasileira sobre os bolivianos. Poderia até ter vindo antes, quando Neymar perdeu um pênalti no começo da primeira etapa. De qualquer forma, a partida já entrou para a história do jogador e da seleção.

Veja também

mundo Após terremoto que deixou centenas de mortos, jogadores do Marrocos se solidarizam com as vítimas