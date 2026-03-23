A- A+

Futebol Neymar aproveita fim de semana para jogar pôquer: 'Muito feliz com minha performance' Atacante segue protocolo de "controle de carga"

Fora do último jogo do Santos, o empate sem gols com o Cruzeiro no Mineirão, Neymar aproveitou o fim de semana para jogar pôquer, atividade que ele mais gosta de praticar, fora o futebol, segundo afirmou o atacante.

Ele usou suas redes sociais para responder a uma reportagem do portal Leo Dias que afirmou que o jogador passou dois dias seguidos, de sexta a domingo, jogando pôquer.

O astro do Santos confirmou que passou um bom tempo na jogatina, mas de forma virtual. " Eu não fui, fiquei em casa. Joguei sim, online. Estou muito contente pela minha performance", disse o atacante.

"Como esses dias não fui para o jogo por controle de carga, tive esse tempinho para fazer o que eu mais gosto, fora o futebol, que é jogar um poquerzinho", justificou Neymar.

O atleta fez outra publicação para reforçar que também jogou pôquer nesta segunda-feira. "Hoje o dia começou com treino e depois um cineminha com elas (a filha e a mulher). "Ah, Pokerzinho no celular teve também", escreveu na legenda de três fotos que publicou na rede social X.

Enquanto Neymar joga pôquer, o Santos tenta se recuperar no Brasileirão. São quatro partidas seguidas sem vitória que deixaram o time paulista próximo da zona de rebaixamento, com sete pontos, apenas um a mais que o Botafogo, que abre o grupo do descenso.

Neymar tem seguido um protocolo no Santos e, por "controle de carga", tem desfalcado a equipe em alguns compromissos. É provável que ele volte a atuar depois da Data Fifa, no duelo com o Remo, dia 2 de abril, na Vila Belmiro.





Veja também