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NEYMAR Neymar cai de torneio de pôquer à tarde, faz nova inscrição e é eliminado pelo futuro campeão Atacante disputou dois eventos no dia de folga do Santos; segunda competição durou cerca de 12 horas e terminou perto das 2h, mas não há registro do horário exato de sua saída

Neymar disputou dois torneios de pôquer na quarta-feira, em São Paulo. O atacante começou o dia na fase decisiva do Invitational de R$ 25 mil do BSOP Winter, para a qual havia avançado com o 14º maior número de fichas entre os 60 classificados. A disputa foi retomada às 14h no WTC Sheraton.

A participação do jogador do Santos no primeiro torneio durou aproximadamente duas horas. Neymar foi eliminado pouco depois do encerramento das inscrições tardias, após perder duas mãos consecutivas contra adversários que tinham pares de oito. Ele terminou fora das 27 posições premiadas e deixou o Invitational sem receber dinheiro.



A eliminação, porém, não encerrou sua passagem pelas mesas. Neymar foi diretamente ao caixa e pagou uma nova inscrição, desta vez de R$ 10 mil, para disputar o 1-Day High Roller, competição programada para ser concluída no mesmo dia. O atacante entrou no evento ainda durante a tarde e continuou jogando ao longo da noite.





Na segunda disputa, Neymar chegou a levar a melhor em uma mão contra Deickson Abril, conhecido no circuito como “Gordão”. O jogador de Ribeirão Preto depois devolveu a derrota e eliminou o atacante. Horas mais tarde, Deickson conquistou o título do High Roller e recebeu R$ 245 mil. Neymar não apareceu entre os nove jogadores premiados.



Não há informação pública sobre o horário exato em que Neymar foi eliminado desse segundo torneio. A competição inteira durou cerca de 12 horas e só terminou perto das 2h da madrugada desta quinta-feira. O atacante só teria permanecido nas mesas até esse horário caso chegasse à decisão, mas não é possível afirmar que tenha ficado no local até o encerramento.

Neymar, atacante do Santos. Foto: Nelson Almeida / AFP



Neymar aproveitou uma folga concedida pelo Santos na quarta-feira, depois que problemas no retorno da delegação da Venezuela alteraram a programação do clube. O elenco se reapresentaria na manhã desta quinta para iniciar a preparação para o jogo contra a Chapecoense, sábado, às 18h30, na Vila Belmiro. O camisa 10 está previsto para voltar ao time nessa partida.

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