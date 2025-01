Neymar irá usar camisa 10 de Pelé no Santos e tem data e local para ser apresentado

A- A+

Depois de ter a volta ao Santos confirmada pelo presidente santista Marcelo Teixeira, Neymar vai ser apresentado à torcida nesta sexta-feira, na Mercado Livre Arena Pacaembu, conforme apurou o Estadão.

O horário ainda não foi definido. No dia seguinte, sábado, o atacante de 32 anos estará na Vila Belmiro para uma segunda apresentação, antes do clássico com o São Paulo, marcado para as 20h30.



Durante o evento no Pacaembu, o atacante de 32 anos, que rescindiu contrato com o Al-Hilal na segunda-feira, vai tomar para si a camisa 10 eternizada pelo Rei Pelé.

Um vídeo produzido com uso de inteligência artificial, emulando a voz de Pelé, foi usado pela diretoria do Santos para ajudar a convencer Neymar a voltar.



"Eu permito que você use meu trono e minha coroa. Dá o seu show na Vila novamente e se prepara para trazer o hexa pra gente. Lembra o que você prometeu? Eu vou, mas eu volto. Daqui de cima eu vou sempre aplaudir você, meu príncipe", é dito no vídeo, com a voz do Rei.



O clube do litoral paulista decidiu não usar o número ao longo da disputa da Série B, em respeito à memória do Atleta do Século, e está revezando a emblemática numeração no Paulistão.

No início da temporada, anunciou que o dono definitivo da 10 seria escolhido apenas para a disputa do Campeonato Brasileiro.





Nos próximos dias, também é planejado o lançamento de uma nova camisa que faz referência à primeira passagem do atleta pela Vila, assim como outras ações de marketing ligadas ao astro, que ajudarão a bancar a contratação.



Os projetos são liderados por Armênio Neto, chefe de marketing do clube e responsável por bolar o plano que prolongou a permanência de Neymar há mais de uma década no Santos.

À época, o craque, cobiçado por alguns dos clubes mais poderosos do mundo, resolveu ficar até 2013, quando foi vendido ao Barcelona em uma controversa e nebulosa operação.



O Santos ainda não anunciou Neymar em seus canais oficiais, mas Marcelo Teixeira se antecipou com uma publicação no Instagram.

Nesta terça-feira, o presidente alvinegro publicou um vídeo, narrado por ele mesmo, em que lembra os primeiros passos do atacante, dados em sua gestão, e dá as boas-vindas ao astro.



O Menino da Vila assinará acordo curto, até junho, com a possibilidade de esse acordo ser depois prorrogado até a Copa do Mundo de 2026.

Ele teve de abrir mão de parte considerável dos 65 milhões de dólares (aproximadamente R$ 390 milhões) que tinha para receber do Al-Hilal. Foi a solução encontrada para desfazer seu vínculo agora e estar livre para voltar ao clube que o lançou para o futebol depois de 12 anos.

