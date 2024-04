A- A+

FUTEBOL Neymar carrega taça do Paulistão com relógio mais caro que a premiação; veja valor Craque esteve na Vila Belmiro, onde acompanhou vitória do Santos sobre o Palmeiras

A Vila Belmiro teve presença ilustre neste domingo, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista: Neymar. Ídolo do Santos, o craque entrou em campo ao lado dos também ídolos Pepe e Clodoaldo e carregou a taça da competição. Curiosamente, portanto um relógio que vale mais do que a premiação do estadual.

Segundo a página "Drip de Artista", especializada em identificar e avaliar peças de grife utilizadas por famosos, o atacante do Al Hilal e da seleção brasileira estava usando um Richard Mille RM-68-01 Tourbillon Cyril Kongo, uma edição limitada lançada em 2016 com apenas 30 unidades produzidas.

O modelo foi desenhado em parceria com o artista plástico Cyril Kongo, radicado na França e especializado em grafite. O modelo pode ser encontrado à venda em algumas lojas especializadas em relógios, em preço que variam. O GLOBO encontrou anúnicios a 969 mil euros (5,2 milhões de reais) e até 2,5 milhões de dólares (12,5 milhões de reais) em cor alternativa. A página apresenta o preço médio de 6,52 milhões de reais.





Todos os valores superam a premiação do Paulistão, que pagará 5 milhões de reais ao vencedor. Neste domingo, o Santos abriu 1 a 0 sobre o Palmeiras e levou vantagem para o segundo jogo, no próximo domingo, no Allianz Parque.

Anunciado pelo Al Hilal em agosto do ano passado, Neymar tem, entre salários e acordos comerciais, rendimentos anuais de 160 milhões de euros (865 milhões de reais) só no clube, segundo notícias da época do acerto.

Veja também

Semana livre Sport tem semana livre de treinos pela segunda vez desde início da temporada