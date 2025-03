A- A+

FUTEBOL Neymar celebra volta aos treinos no Santos e mostra confiança: 'Estou bem e sem dor' Craque está sem jogar desde o início do março

Após retomar os treinos com o elenco do Santos, Neymar falou com entusiasmo sobre sua recuperação e o prazer de voltar ao campo. Em um vídeo divulgado pelo clube, o atacante revelou estar sem dores e progressivamente se sentindo melhor, após um período dedicado à fisioterapia devido à lesão na coxa esquerda.



"Mais feliz de voltar para o campo sou eu. Estou me sentindo bem, sem dor, graças a Deus. Depois de longos dias de trabalho, estou feliz", afirmou o jogador, demonstrando confiança e alívio por retomar as atividades.



Neymar também detalhou o processo de recuperação, destacando os cuidados em várias partes do corpo para garantir uma recuperação completa e segura. "Tinha que dar uma reforçada em todos os aspectos. Não só na posterior, mas também no quadríceps. Enfim, tudo. Estou feliz com o resultado. A gente já pode trabalhar no campo, mudar os treinos, e agora é só evoluir", disse o atacante

Apesar de não ter participado do jogo-treino contra o sub-20 realizado no domingo, Neymar segue confiante de que estará pronto para a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, marcada para o próximo domingo, contra o Vasco, em São Januário. A expectativa é que o camisa 10 retome sua posição no time titular, depois de não atuar desde o início de março.



O atacante também acabou cortado da convocação da seleção brasileira, que derrotou a Colômbia por 2 a 1 e enfrentará a Argentina nesta terça-feira. O craque acredita que poderá voltar a defender o país na próxima Data Fifa.



Enquanto isso, o elenco do Santos recebeu folga nesta segunda-feira e se reapresentará na manhã de terça, com Neymar se integrando de vez à preparação para o retorno do clube à elite do futebol nacional.

